Die Karlsruher Berufsfeuerwehr übt ab Montag drei Tage lang in den Tunneln der Karlsruher Kombilösung. Sie will sich für den Ernstfall mit den Gegebenheiten vor Ort vertraut zu machen. Die Berufsfeuerwehr übt dabei parallel im neuen Karlsruher Autotunnel unter der Kriegsstraße und im Straßen- und Stadtbahntunnel unter der Fußgängerzone. Die Berufsfeuerwehr wird dabei den Autotunnel von Osten her anfahren. Die Übung im Stadtbahntunnel findet in der Haltestelle unter dem Europaplatz statt.

An beiden Übungseinsatz-Orten werde im Wesentlichen aber "trocken" geübt - es komme also beispielsweise kein Löschwasser zum Einsatz.