Dauerfrost – seit Tagen klettern die Temperaturen in der Region nicht mehr über 0 Grad. Auf vielen Seen hat sich schon eine Eisschicht gebildet. Doch für Eislaufen oder sonstige Aktivitäten ist die Eisdecke noch zu dünn, warnt zum Beispiel die Feuerwehr in Baden-Baden. Dort haben die Einsatzkräfte heute eine Eisrettung geübt. Andreas Fauth hat ihnen dabei zugeschaut!