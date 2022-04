Brand in Wohnhaus - Feuerwehr rettet sechs verletzte Bewohner

Ein brennendes Schuhregal hat am Mittwochmorgen in Waldbronn im Landkreis Karlsruhe die Feuerwehr auf den Plan gerufen. Wie die Polizei mitteilte, drang aus einem Haus mit Monteurswohnungen starker Rauch. Die insgesamt 48 Bewohner des Gebäudes konnten von der Feuerwehr ins Freie gebracht werden, sie sind in Ersatzunterkünften untergekommen. Durch den Rauch wurden sechs Personen verletzt. Sie kamen zur Behandlung in Krankenhäuser. Das Dachgeschoss des Gebäudes ist durch das Feuer nicht mehr bewohnbar. Wie es zu dem Brand kam, ist noch unklar.