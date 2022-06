Die Feuerwehr hat in Karlsruhe am Donnerstagabend drei Personen mit der Drehleiter aus einer verrauchten Wohnung im Dachgeschoss gerettet. Nach Angaben der Feuerwehr war in einem viergeschossigen Wohnhaus in der Südstadt ein Schutthaufen am Abgang zum Keller aus noch unbekannter Ursache in Brand geraten und hatte das Treppenhaus stark verraucht. Eine Person wurde mit Verdacht auf Rauchvergiftung ins Krankenhaus gebracht.