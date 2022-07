In Östringen im nördlichen Landkreis Karlsruhe ist die Feuerwehr am Mittwoch zu einer Fischrettung an einen Teich ausgerückt. Weil die Temperatur in dem Gewässer zu hoch war, drohten die Fische darin zu verenden. Laut Gemeinde wurde die Feuerwehr mit der Umwälzung des Wassers beauftragt, um die Situation zu entspannen.