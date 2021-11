Feuerwehr entdeckt einen Toten in Wohnung

Die Feuerwehr hat am Mittwochabend bei einem Einsatz in einer Wohnung in Remchingen im Enzkreis einen Toten entdeckt. Nach Polizeiangaben war die Feuerwehr gerufen worden, da ein stechender Geruch aus der Wohnung wahrzunehmen war. Ursache für den Geruch war eine Autobatterie an einem Ladegerät, die offensichtlich überladen war und sich so stark erhitzt hatte, dass sie Schwefelwasserstoff freisetzte. Die Konzentration des Schwefelwasserstoffs war allerdings so gering, dass sie vermutlich nicht als Todesursache in Frage kommt. Die Kriminalpolizei ermittelt nun die Todesursache.