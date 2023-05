Baden-Baden: Großeinsatz der Feuerwehr nach Gasaustritt beendet

Wegen einem Gasleck auf einer Baustelle in einem früheren Seniorenstift ist die Feuerwehr in Baden-Baden am Dienstagabend im Großeinsatz gewesen. Gegen 23 Uhr gaben die Einsatzkräfte Entwarnung.

Bauarbeiter hatten am frühen Abend eine Gasleitung in einem leerstehenden Gebäude nahe der Caracalla Therme in Baden-Baden beschädigt. Aus Sicherheitsgründen wurden benachbarte Gebäude evakuiert. 90 Einsatzkräfte waren vor Ort. Anwohnerinnen und Anwohner mussten temporär ihre Häuser verlassen. Kurz vor Mitternacht Entwarnung durch Einsatzkräfte Die Stadtwerke schlossen am Dienstagabend die Gaszufuhr. Das Gebäude wurde im Anschluss gelüftet. Der Bereich bei den Thermen war weiträumig für den Verkehr gesperrt worden. Gegen 23 Uhr konnten die Einsatzkräfte Entwarnung geben. Feuerwehr und Polizei am Einsatzort. SWR Verkehrsbehinderungen im Stadtgebiet Es kam im Innenstadtgebiet von Baden-Baden zu Verkehrsbehinderungen. Der Bereich wurde in der Nacht auf Mittwoch wieder freigegeben.