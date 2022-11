Eine falsche Tankfüllung eines Transporterfahrers hatte am Mittwoch in Baden-Baden einen Großeinsatz der Feuerwehr zur Folge. Er hatte statt Diesel Benzin getankt und den falschen Kraftstoff in die Kanalisation gekippt.

Der 31-jährige Mann soll nach Polizeiangaben seinen Transporter an einer Tankstelle mit dem falschen Kraftstoff betankt haben. Um diesen loszuwerden, leitete er das Benzin in einen Regengully. Er wurde dabei von mehreren Augenzeugen beobachtet. Anschließend füllte der Fahrer seinen Tank mit Diesel und fuhr davon. Die Feuerwehr musste ausrücken, um den illegal entsorgten Kraftstoff aus der Kanalisation zu pumpen. Die Gefahrenstelle in einem Gewerbegebiet in Baden-Baden Oos nahe der B3 wurde mehrere Stunden lang abgesperrt. Baden-Baden Oos: Betriebe wegen Explosionsgefahr evakuiert Wegen möglicher Explosionsgefahr mussten über 400 Beschäftigte von umliegenden Betrieben des Baden-Badener Gewerbegebietes vorübergehend ihre Arbeitsplätze verlassen. Zur Sicherheit wurden auch Messungen in den Gebäuden im Gefahrenbereich durchgeführt. Polizei ermittelt Verursacher Am Nachmittag konnten die Einsatzkräfte Entwarnung geben und die Sperrung aufheben. Zwischenzeitlich konnte die Polizei auch den mutmaßlichen Verursacher ausfindig machen. Laut Polizei zeigte sich der Mann reumütig. Ihn erwartet jetzt ein Ermittlungsverfahren. Insgesamt waren rund 40 Kräfte von Feuerwehr und Polizei im Einsatz - außerdem die Stadtwerke mit Umwelttechnik und Umweltamt der Stadt Baden-Baden.