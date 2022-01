Feuerwehr befreit eingesunkenes Pferd aus Mistgrube

Mehr als zwei Dutzend Feuerwehrleute haben am Samstagnachmittag in Östringen (Kreis Karlsruhe) ein feststeckendes Pferd aus einer Mistgrube gerettet. Offenbar war das Tier in die Mistgrube geraten und mit den Hinterläufen eingesunken. Das Pferd habe sich nicht mehr von allein aus dieser misslichen Lage befreien können. Mit 26 Einsatzkräften und fünf Fahrzeugen rückte die Freiwillige Feuerwehr an. Mit Hilfe von Bändern, Schläuchen und mit jeder Menge Kraft gelang es den Vierbeiner anzuheben und zu drehen. "Das Pferd zeigte sich nach seiner Befreiung sehr vital auf seiner Koppel", heißt es im Einsatzbericht der Feuerwehr.