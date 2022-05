per Mail teilen

In Engelsbrand-Grunbach (Enzkreis) ist am Mittag ein vollbesetzter Schulbus in Brand geraten. Das Feuer war im Motorraum des Busses ausgebrochen. Wie die Polizei mitteilte, konnten die Schüler das Fahrzeug unverletzt verlassen. Ein Ersatzbus nahm die Kinder mit. Die Höhe des Schadens ist noch nicht bekannt.