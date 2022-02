In Ettlingen im Kreis Karlsruhe hat es am späten Montagnachmittag in einer Kleingartenanlage gebrannt. Laut Polizei wurden auf dem Areal in der Nähe der Autobahnanschlussstelle Karlsruhe Süd mindestens fünf Gartenhäuser und Hütten durch das Feuer zerstört. Verletzte gab es keine, die Feuerwehr konnte ein Übergreifen auf weitere Gartengebäude verhindern und hatte den Brand bald unter Kontrolle. Die Brandursache und das Ausmaß es Schadens sind bislang nicht bekannt.