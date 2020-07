Das Feuer in einem historischen Gebäude in der Innenstadt von Bretten (Kreis Karlsruhe) könnte mutwillig gelegt worden sein. Das bestätigte die Polizei dem SWR. Eine Person wurde festgenommen.

Vieles deute auf Brandstiftung hin, sagte ein Polizeisprecher. Eine Person wurde vorläufig festgenommen. Nun müsse man prüfen, ob sich ein Tatverdacht erhärte. Die Brandursache ist noch nicht abschließend geklärt, Gutachter untersuchen das Haus noch.

Erst ein Knall, dann Flammen

Am Samstagvormittag brach das Feuer in einem Altbau am dicht bebauten Marktplatz in Bretten aus. Zeugen berichteten von einem lauten Knall, kurz darauf seien Flammen zu sehen gewesen. Die Feuerwehrleute konnten verhindern, dass die Flammen auf benachbarte Fachwerkhäuser übergriffen. Zwei Wohnungen im ersten Obergeschoss sind laut Feuerwehr allerdings unbewohnbar. Eine weitere Wohnung im Dachgeschoss wurde leicht beschädigt, ein Ladengeschäft im Erdgeschoss musste belüftet werden.

Bewohner verließen Haus rechtzeitig

Die Wohnungen werden als Anschlussunterbringung für Flüchtlinge genutzt. Alle Bewohner konnten das Haus rechtzeitig verlassen und niemand wurde verletzt. Die Feuerwehr war mit 17 Fahrzeugen vor Ort.