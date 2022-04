Feuer in Engelsbrand: Zwei Doppelhaushälften komplett zerstört

Am Montagabend sind zwei Wohnhäuser bei einem Feuer in Engelsbrand (Enzkreis) komplett zerstört worden. Warum das Feuer ausgebrochen ist, ist noch unklar.

Gegen 19.30 Uhr am Montagabend wurde das Feuer in Engelsbrand (Enzkreis) gemeldet. Zuerst sei nur eine Doppelhaushälfte in Brand geraten. Sie war laut der Polizei Pforzheim unbewohnt. Kurze Zeit später sei das Feuer dann auf die zweite angrenzende Doppelhaushälfte übergegangen. Beide Wohnhäuser wurden bei dem Feuer komplett zerstört, so die Polizei. Zwar sei die zweite Doppelhaushälfte bewohnt gewesen, verletzt wurde aber niemand.

Das Feuer konnte gegen 21.50 Uhr gelöscht werden. Die Nachlöscharbeiten dauerten jedoch bis in die Nacht an. Rund 70 Einsatzkräfte der Feuerwehr sind laut Polizei vor Ort gewesen.

Hoher Sachschaden

Der Schaden der zerstörten Häuser beträgt laut Polizei etwa 450.000 Euro. Die Brandursache ist bisher noch nicht klar, die Ermittlungen dauern an.