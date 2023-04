Am Donnerstagmorgen ist in einer Firma in Baden-Baden Steinbach ein Brand ausgebrochen. Verletzt wurde niemand. Ein Teil des Gebäudes droht aber einzustürzen.

In einer Firma im Baden-Badener Stadtteil Steinbach hat es am Donnerstagmorgen gebrannt. Alle Mitarbeiter, die sich im Gebäude befanden, konnten sich retten. Es wurde niemand verletzt. Der Brand sei mittlerweile unter Kontrolle, bestätigte Andreas Wilhelm von der Baden-Badener Feuerwehr dem SWR. Im Dach müssten aber noch einzelne Glutnester gelöscht werden. Die Rauchwarnung für die Anwohnerinnen und Anwohner in den Stadtteilen Steinbach und Varnhalt wurde aufgehoben. Brand im Keller der Baden-Badener Firma ausgebrochen Laut Feuerwehr stand der Kellerbereich der Firma in Vollbrand. Das Feuer habe sich dann über Lüftungsanlagen bis ins Dach ausgebreitet. In einigen Bereichen des Gebäudes bestehe Einsturzgefahr, so Andreas Wilhelm. Einsatzkräfte beim Brand in Baden-Baden SWR Patrick Neumann Die Höhe des Sachschadens sei noch unbekannt. Die Polizei ermittelt, um die Ursache für das Feuer zu finden.