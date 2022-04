Brand in Asylbewerberunterkunft in Mühlacker - Polizei schließt Brandstiftung nicht aus

Nach dem Brand am Donnerstagmorgen in einer Asylbewerberunterkunft in Mühlacker (Enzkreis) ermittelt die Polizei wegen Brandstiftung. Mehrere Menschen sind verletzt worden.

Bei einem Brand in einer Flüchtlingsunterkunft in Mühlacker sind mehrere Menschen verletzt worden. Im Raum steht vorsätzliche Brandstiftung, sagte ein Sprecher der Pforzheimer Polizei dem SWR. Trotzdem ermittle man in alle Richtungen.

In einer Asylunterkunft am Bahnhof in Mühlacker ist ein Feuer ausgebrochen. Die Polizei schließt eine Brandstiftung nicht aus. Waldemar Gress / Einsatz-Report24

Kinderwagen wurde offensichtlich in Brand gesetzt

Der Brand in der Asylbewerberunterkunft in Mühlacker wurde am frühen Donnerstagmorgen gemeldet. Im Eingangsbereich sei etwas in Brand gesetzt worden, offensichtlich ein Kinderwagen, so die Polizei. Feuerwehr und Rettungskräfte waren mit einem Großaufgebot vor Ort.

Mehrere Bewohner der Unterkunft kamen mit Verdacht auf Rauchgasvergiftungen ins Krankenhaus. Insgesamt leben 34 Menschen in der Unterkunft. Sie wurden vorübergehend anderweitig untergebracht.