Am frühen Freitagmorgen ist in Bretten im Kreis Karlsruhe ein Feuer in einem Gebäude ausgebrochen. Die Feuerwehr war mit einem Großaufgebot im Einsatz.

Das Feuer in der Innenstadt wurde nach Polizeiangaben gegen halb vier am frühen Freitagmorgen gemeldet. Bewohner konnten sich in Sicherheit bringen oder wurden evakuiert, so ein Sprecher. Von ihnen sei nach derzeitigen Erkenntnissen niemand verletzt. Allerdings soll eine Person einen Schock erlitten haben und wurde vorsorglich ins Krankenhaus gebracht. Zudem sei ein Polizist leicht verletzt worden. Die Löscharbeiten dauern an. Das Feuer war am frühen Freitagmorgen in einem Wohn- und Geschäftshaus ausgebrochen Tim Müller / EinsatzReport24 Bis zu 500.000 Euro Schaden In dem betroffenen Gebäude ist ein Sportwetten-Geschäft und ein Döner-Imbiss. Im Obergeschoss befinden sich mehrere Wohnräume. Der Brand hat auch auf ein Nachbargebäude übergegriffen. Der Schaden wird auf bis zu 500.000 Euro geschätzt. Die Brandursache ist noch unklar.