Dämmmaterial in Flammen - Feuer bei John Deere in Bruchsal

Auf dem Firmengelände des Landmaschinenherstellers John Deere in Bruchsal (Landkreis Karlsruhe) hat es am Donnerstagvormittag gebrannt. Bei Bauarbeiten hat sich laut Polizei Dämmmaterial entzündet. Verletzt wurde nach ersten Angaben niemand.

Brand bei John Deere Bruchsal schnell unter Kontrolle

Auf dem Dach des Ersatzteillagers von John Deere soll beim Verlegen von Dachpappe das darunterliegende Dämmmaterial in Brand geraten sein. Laut der Feuerwehr Bruchsal rückten daraufhin rund 100 Einsatzkräfte aus. Der Brand sei schnell unter Kontrolle gewesen, sagte ein Sprecher dem SWR.

Das Feuer sorgte für eine große, weithin sichtbare Rauchwolke Einsatzreport 24

Momentan steht laut John Deere die Arbeit im Ersatzteillager still. Man plane aber, in ein bis zwei Stunden den Betrieb wieder aufzunehmen, so das Unternehmen. Der restliche Teil des John-Deere-Werks, in dem unter anderem Traktorkabinen hergestellt werden, sei nicht betroffen. Zu der Höhe des Sachschadens ist bislang nichts bekannt.