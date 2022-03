Baden-Baden: Festspielhaus-Intendant Stampa spricht über Krieg und Pandemie

Benedikt Stampa ist Intendant des Festspielhauses Baden-Baden. Stadt und Konzerthaus sind eng mit Russland verbunden. Der russische Angriff auf die Ukraine ist eine Belastung für das Verhältnis. Stampa im Interview mit Patrick Neumann:

Sie sind seit Juli 2019 Intendant des Festspielhauses Baden-Baden. Zuerst mussten Sie die Corona-Pandemie bewältigen, jetzt kommt der Krieg in der Ukraine hinzu. Wie sehr haben Sie damit zu kämpfen?

Benedikt Stampa: Also wir leben in einer "pandemischen Kriegssituation". Das hat keiner von uns vorausgesehen. Und es hat uns alle mit einer Wucht getroffen, wo man gar nicht darauf vorbereitet war. Mental nicht, psychisch nicht und auch physisch nicht. Und wir sind natürlich als Festspielhaus schon hart betroffen. Zuerst die Pandemie, das kostet Kraft. Und jetzt natürlich mit dem Krieg in der Ukraine und der Situation mit Netrebko, Gergiev und so weiter. Das ist schon heftig. Aber man muss da jetzt irgendwie durch.

Benedikt Stampa ist seit Juli 2019 als Intendant offiziell auch für volle Ränge im Festspielhaus Baden-Baden verantwortlich. SWR SWR

Baden-Baden hat einen speziellen Schwerpunkt für russische Künstler und Autoren. Viele Menschen aus Russland leben in Baden-Baden. Wie schwer belastet die aktuelle Situation das Verhältnis?

Benedikt Stampa: Baden-Baden lebt seit hunderten von Jahren eng mit der russischen und französischen Kultur zusammen. Das ist ja das Tolle an Baden-Baden, diese Brückenfunktion. Hier hat man nicht unterschieden zwischen Russland, Ukrainern, Armeniern, Aserbaidschanern. Und die Stadt lebt natürlich von dieser Tradition, aber auch in der Gegenwart gibt es sehr viele Menschen, die aus Russland zu uns gezogen sind. Zurzeit merken wir auch in Baden-Baden, dass viele Menschen sich jetzt auch öffnen. Dafür, dass man versucht, ein normales Leben zu leben und sich jetzt gar nicht sozusagen in so eine Art Bashing zu begeben.

Trotzdem sehen Sie sich plötzlich damit konfrontiert, Künstler nach ihrer Gesinnung fragen zu müssen. Wie gehen Sie damit um?

Benedikt Stampa: Das tun wir zum Glück in Baden-Baden nicht, also das haben wir von vorneherein abgelehnt. Es gibt keinen Generalverdacht gegenüber Künstlern jedweder Couleur, Nationalität, Herkunft oder auch Geschlecht. Dass wir mit einzelnen Personen, sagen wir, ins Gericht gehen, das ist schon etwas anderes, als wenn wir jetzt eine ganze Kultur oder eine ganze Gesellschaft unter Generalverdacht stellen. Das ist für mich nicht darstellbar.

Der Krieg bestimmt aktuell die Schlagzeilen, trotzdem geht die Pandemie weiter. Wie angespannt ist die Lage für das Festspielhaus?

Benedikt Stampa: Wir wissen es eigentlich gar nicht genau. Ich glaube die Unsicherheit ist unser ständiger Begleiter. Wir wissen nicht, wie sich die Ticketverkäufe entwickeln. Wir wissen nicht, wie sich die Lage mit den Sponsoren oder Spendern entwickelt. Wir wissen nicht, wie sich die Einnahmen entwickeln, wie sich die Absagen entwickeln. Wir leben in einer unglaublich unsicheren Zeit.

Zuerst die Pandemie, jetzt der russische Angriff auf die Ukraine. Das Festspielhaus Baden-Baden sieht sich mit neuen Herausforderungen konfronitert SWR

Im Festspielhaus arbeiten Künstler verschiedenster Nationen, auch aus Russland und der Ukraine. Hilft die Kultur dabei, Grenzen zu überwinden?

Benedikt Stampa: Überall da, wo man international arbeitet, sei es im Sport oder in der Kultur, da ist dieser Widerstandsgeist gegen Nationalismus und Vereinheitlichung sehr, sehr groß. Wir sind ein internationales Haus, in dem seit 25 Jahren Menschen aus allen Nationen der Welt zusammenarbeiten, jenseits ihrer kulturellen Konfessionen. Und das müssen wir einfach überwinden.

Man kann stolz sein auf das Heimatland oder seine Religion, das bin ich auch. Und trotzdem kann man offen für andere sein und sich auf Augenhöhe treffen. Baden-Baden ist ein Ort des Austausches, der davon lebt, dass wir uns öffnen. Wir werden in Baden-Baden weiter international bleiben. Und hier werden die Kulturen weiter friedlich zusammenleben, da bin ich sicher. In den Krisenzeiten rücken die Menschen hier zusammen, und das macht Baden-Baden so stark.