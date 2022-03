Festspielhaus Baden-Baden stellt Zusammenarbeit mit Valery Gergiev ein

Das Festspielhaus Baden-Baden hat mitgeteilt, dass es die Zusammenarbeit mit dem russischen Intendanten und Chefdirigenten des Mariinsky Theaters, Valery Gergiev, bis auf weiteres einstellt.

So lautet eine vom Stiftungsvorstand der Kulturstiftung Festspielhaus Baden-Baden und der Intendanz gemeinsam getroffene Entscheidung, die am Dienstag veröffentlicht wurde. "Es schmerzt uns sehr, dies mitteilen zu müssen“, so der Intendant Benedikt Stampa, der dem Dirigenten die Gelegenheit gab, sich zu äußern. Darauf erfolgte keine Reaktion.

"Die mangelnde Distanz von Herrn Gergiev zum aktuellen menschenverachtenden Vorgehen des russischen Präsidenten hat für uns den Ausschlag gegeben. Wir vertreten offensichtlich nicht mehr die gleichen Werte“

Über zwei Jahrzehnte währende Ära im Festspielhaus endet

24 Jahre lang war Valery Gergiev regelmäßiger künstlerischer Gast mit dem Mariinsky Theater, dessen Intendant und Chefdirigent er ist. 1998 war er als Dirigent des Eröffnungskonzerts des Festspielhauses für den kurz zuvor verstorbenen Sir Georg Solti eingesprungen. In Baden-Baden hat Gergiev über viele Jahre hinweg zahlreiche Opern und Konzerte dirigiert.

Auch andere Konzerthäuser kündigen die Zusammenarbeit

Aufgrund seiner fehlenden Distanzierung von Putin verliert der russische Dirigent Valery Gergiev auch sein Amt als Chef-Dirigent der Münchner Philharmoniker. Auch seine Auftritte in der Hamburger Elbphilharmonie wurden abgesagt.

Intendant sucht das Gespräch mit Anna Netrebko

Vor dem für den 13. April 2022 geplanten Konzert der Berliner Philharmoniker mit der russischen Sopranistin Anna Netrebko soll ebenfalls ein Gespräch mit der Solistin stattfinden, in dessen Verlauf sie die Gelegenheit erhält, Fragen zu beantworten. Netrebko hatte sich in den sozialen Netzwerken vom Krieg in der Ukraine distanziert, nicht aber von Russlands Präsident Putin. Benedikt Stampa: "Wir wissen um die Gefahr, in der sich viele Personen des öffentlichen russischen Lebens gerade befinden, und behalten uns alle Optionen vor."



Weiterhin Brücken nach Russland bauen

Der Festspielhaus-Intendant betonte, dass er der russischen Musik und russischen Künstlerinnen und Künstlern in Baden-Baden weiterhin ein internationales Podium bieten wolle. "Wir feiern im Rahmen der Osterfestspiele 2022 die Komponisten Peter Tschaikowsky und Igor Strawinsky. Damit übernehmen wir und alle ausführenden Künstlerinnen und Künstler Verantwortung für das friedliche kulturelle Miteinander in West- und Osteuropa."

