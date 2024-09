per Mail teilen

In Karlsbad kommt es zu einer Auseinandersetzung. Zwei junge Männer werden verletzt. Die Polizei hat bei ihrer Fahndung Erfolg.

Bei einer Auseinandersetzung in der Nacht auf Samstag haben auf einem Sportplatz in Karlsbad (Kreis Karlsruhe) zwei junge Männer mehrere Stichverletzungen erlitten. Die beiden 18 und 19 Jahre alten Männer in ein Krankenhaus gebracht worden, Lebensgefahr bestehe nicht, teilte die Polizei mit.

Fahndung nach Auseinandersetzung: Polizei setzt Hubschrauber ein

Bei der nächtlichen Fahndung nach den Tätern war unter anderem auch ein Polizeihubschrauber im Einsatz. Dabei wurden laut Polizei zwei 20 und 22 Jahre alte Tatverdächtige vorläufig festgenommen.

Geprüft werde, ob es möglicherweise noch weitere Beteiligte gebe. Die Hintergründe sind noch unklar. Die Polizei teilte zunächst nicht mit, ob bei der Tat Messer eingesetzt wurden.