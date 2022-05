Festakt 300 Jahre Schloss Bruchsal

per Mail teilen

Zum 300-jährigen Jubiläum von Schloss Bruchsal (Landkreis Karlsruhe) hat am Dienstagvormittag ein Festakt im Kammermusiksaal des Schlosses stattgefunden. Der baden-württembergische Finanzminister Danyal Bayaz (Bündnis 90/Die Grünen) betonte die Bedeutung der barocken Residenzanlage und sagte: "Wir sorgen dafür, dieses Juwel unter den Schlössern zu erhalten." Im zweiten Weltkrieg wurde die ehemalige Residenz der Fürstbischöfe von Speyer zerstört und in den Jahren danach in mehreren Etappen wieder aufgebaut. 2017 wurde zum Abschluss die Beletage wiederhergestellt. Sie beherbergt unter anderem eine der größten Sammlungen wertvoller Bildteppiche des 17. und 18. Jahrhunderts. Rund 100.000 Menschen besuchen Schloss Bruchsal und seine Museen jedes Jahr. Die Festwoche mit Jubiläumswochenende bei freiem Eintritt dauert noch bis Sonntag.