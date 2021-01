Den Monteuren der Stadtwerke Karlsruhe ist es am Freitagabend gelungen, die Schadensstelle an der beschädigten Fernwärmeleitung zu finden. Somit konnte ein Großteil der betroffenen 60 Gebäude direkt wieder mit Fernwärme versorgt werden, teilten die Stadtwerke mit. Für 15 Gebäude werde es noch andauern, bis die Schadensstelle an der Rohrleitung im Laufe des Freitagabends provisorisch durch hitzebeständige Hochdruckschläuche überbrückt wird. Die eigentliche Reparatur werde dann in den kommenden Tagen stattfinden. Die betroffenen Haushalte in der Karlsruher Weststadt waren am Freitag ab 15 Uhr ohne Fernwärme.