Es hat genau gepasst: in vielen Ferienregionen liegen die Inzidenzwerte seit mindestens fünf Tagen unter 100. Heißt: Rechtzeitig zu den Pfingstferien dürfen dort die Hotels wieder für Feriengäste öffnen. Wie zum Beispiel auch im Nordschwarzwald. IN den Kreisen Freudenstadt und Calw bereiten sich heute viele Häuser fieberhaft auf den großen Ansturm vor. Peter Lauber über den Endspurt zur Wiedereröffnung am Beispiel eines Wellness-Hotels in Bad Teinach-Zavelstein.