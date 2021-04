Einbrecher haben am Wochenende in Gaggenau einen Tresor aus einer Schule im Ortsteil Bad Rotenfels entwendet. Nach Polizeiangaben hatten die unbekannten Täter eine Tür aufgehebelt und sich so Zutritt zum Schulgebäude verschafft. Neben dem Tresor stahlen sie mehrere elektronische Gegenstände. Durch die rabiate Vorgehensweise der Einbrecher entstand ein Sachschaden von rund 3.000 Euro. mehr...