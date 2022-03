Süßigkeiten im Bollerwagen: Felix aus Zaisenhausen sammelt für ukrainische Kinder

per Mail teilen

Die Hilfsbereitschaft angesichts des Ukraine-Kriegs ist groß. Auch der achtjährige Felix aus Zaisenhausen im Landkreis Karlsruhe hilft. Er sammelt Spenden für ukrainische Kinder.

Felix saß vor einigen Tagen mit seiner Mutter vor dem Fernseher und sah in den Kindernachrichten, wie sehr die Kinder in der Ukraine unter dem Krieg leiden. "Da muss ich etwas tun", sagte er seiner Mutter.

Süßigkeiten in Geschenktüten verpackt und verkauft

Seine Mutter glaubte zunächst nicht, dass es Felix wirklich ernst meint. Aber von wegen. Zusammen verpackten die beiden am nächsten Tag Süßigkeiten in kleine Geschenktüten, geschmückt in den Farben der Ukraine. Und als die Vorräte im Haus aufgebraucht waren, schickte Felix seine Mutter zum Einkaufen, um Nachschub zu besorgen. Dann packte er die Tüten auf einen Bollerwagen und ging von Haus zu Haus.

"Vielen Dank, lieber Felix, dass Du Dich einsetzt und uns mit Deiner unkomplizierten Hilfe zeigst, was Mitmenschlichkeit ist!"

Felix sammelt Spenden mit verpackten Süßigkeiten SWR

"Klasse Felix!" - Zaisenhausen feiert die Aktion

Felix verkaufte die Tüten für fünf Euro das Stück. Schnell wurde er im Ort zu einer kleinen Berühmtheit. Der Slogan lautet: "Klasse Felix!". Er schaffte es auf die Titelseite des Zaisenhausener Amtsblatts, und mittlerweile schicken ihm die Menschen die Spenden nach Hause. Er bekommt Post mit Geld und Nachrichten, in denen sein Engagement gelobt wird. Auch die Gemeindeverwaltung unterstützt ihn bei seiner Aktion.

"Ich habe gemerkt, dass es ihm wirklich ernst ist. Und ich war sehr ergriffen."

Bis jetzt hat Felix schon über tausend Euro gesammelt. Das Geld fließt an die "Akton Deutschland hilft".