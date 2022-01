FDP-Abgeordneter Theurer wird Beauftragter für Schienenverkehr

Der Karlsruher FDP-Bundestagsabgeordnete Michael Theurer wird neuer Beauftragter der Bundesregierung für den Schienenverkehr. Das hat das Verkehrsministerium bekannt gegeben. Theurer ist als neuer Bahnbeauftragter für die Entwicklung eines strategischen Gesamtkonzepts für die Schiene zuständig. Kapazität, Qualität und Kundenorientierung seien die Schlüsselelemente für einen attraktiveren Schienenverkehr, so der Karlsruher FDP-Politiker. Die Umsetzung des Deutschlandtakts und ein darauf basierendes Programm zur schnellen Kapazitätserweiterung seien dafür die entscheidenden Instrumente, sagte Michael Theurer. Mit dem Deutschlandtakt sollen Fahrgäste künftig schneller ans Ziel kommen. Die neue Regierung will mehr Geld in die Schiene als in die Straße investieren.