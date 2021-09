FDP-Landtagsabgeordneter Jung tritt Bundestagsmandat nicht an

Der Brettener FDP-Landtagsabgeordnete Christian Jung tritt sein am Sonntag über die Landesliste gewonnenes Bundestagsmandat nicht an. Seinen Entschluss will Jung heute der Landeswahlleiterin in Stuttgart mitteilen. Wie schon nach der Landtagswahl angekündigt, werde er sich auf die Landespolitik und seinen Wahlkreis Bretten konzentrieren. Er freue sich, dass für ihn nun Claudia Raffelhüschen aus Freiburg in den Deutschen Bundestag nachrücken kann, erklärte Jung gestern bei der konstituierenden Sitzung der FDP-Bundestagsfraktion in Berlin.