Die FDP Pforzheim/Enzkreis sieht gute Chancen auf eine Regierungsbeteiligung nach der Landtagswahl. Schützenhilfe bekamen die Liberalen beim Neujahrsempfang von Parteichef Christian Lindner.

Der Parteivorsitzende war Gastredner beim Neujahremspfang der FDP in Niefern-Öschelbronn. Er hob die Haltung der Liberalen während der Pandemie hervor.



Liberale glauben an Sprung nach vorne

Ein zweistelliges Ergebnis sei drin, so Lindner auf dem als Live-Stream durchgeführten Neujahrsempfang. Denn auch in Baden-Württemberg würden sich die Liberalen für eine andere Pandemiebekämpfung einsetzen. Für eine Politik, die Risikogruppen konsequent schütze, gleichzeitig Öffnungen zulasse und die Sorgen der Menschen über ihre Arbeitsplätze ernst nehme, so der Parteivorsitzende.

Die FDP Pforzheim/Enzkreis geht zuversichtlich ins Wahljahr SWR

Landes-FDP: "Verschiedene Bündnisse möglich"

Auch der FDP-Fraktionschef im Landtag, der Pforzheimer Hans-Ulrich Rülke, strebt eine Regierungsbeteiligung an. Am liebsten möchte er dies in einer Deutschlandkoalition mit CDU und SPD. Aber auch eine Zusammenarbeit mit den Grünen schließt Rülke nicht aus. Zumal diese in einigen Bereichen, wie etwa der Zukunft der Autoindustrie, inzwischen "vernünftige Ansichten" hätten. Darauf, so Rülke, lasse sich aufbauen.