Karlsruhe: FDP-Landeschef Theurer kämpft um Wählerstimmen

Der Bundestagswahlkampf geht in die heiße Phase. Die FDP ist im Umfrage-Hoch. Der Landesvorsitzende Michael Theurer kämpft in Karlsruhe. Am Mittwoch hat er vor Ort um Stimmen geworben.

"Da ist er, endlich!" Die Mitglieder der Jungen Liberalen (JuLis) aus Karlsruhe warten bereits ungeduldig an der Haid-und Neustraße in Karlsruhe auf ihren Spitzenkandidaten Michael Theurer. Der betritt im dunklen Anzug die Rasenfläche neben der viel befahrenen Straße, um sein Plakat zu Ende zu kleben. Das steht direkt neben dem von Armin Laschet von der CDU, freut sich der Landesvorsitzende der FDP Baden-Württemberg, der im Wahlkreis Karlsruhe-Stadt antritt.

"Ich plädiere für 'entlasten, entfesseln, investieren', weil wir sonst kleinere und mittlere Betriebe verlieren, die unter Corona gelitten haben."

Viel Unterstützung von den Jungen Liberalen für den Kandidaten

"Michael Theurer ist genau der richtige Kandidat, um liberale Impulse von Karlsruhe nach Berlin zu bringen", sagt Florian Schmidt von den JuLis aus Karlsruhe. Und dann greift der Kandidat zum letzten Viertel des großen Wahlkampfplakates. Zuvor hat ein Mitarbeiter die Fläche mit Tapetenkleister eingestrichen. Jetzt ist Fingerspitzengefühl gefragt, denn diese großen Wahlkampfplakate sind wichtig, sagt Theurer. Seit 2017 vertritt er Karlsruhe als Abgeordneter im Bundestag.

"Einen globalen Effekt kann Deutschland nur entfalten, wenn wir Klimaschutztechnologie global zum Einsatz bringen."

FDP-Landeschef Theurer macht Wahlkampf in Karlsruhe SWR

Theurer: "Menschen fürchten einen neuen Lockdown!"

Der Wahlkampf könne, ja müsse noch an Fahrt gewinnen, aber grundsätzlich hat die FDP viel Resonanz erhalten, so sein Fazit nach den Wahlkampfterminen in der vergangenen Woche. Man habe den Eindruck, die Menschen sehnen sich nach Sommer und Erholung und fürchten einen neuen Lockdown, betont der Mann, der in Karlsruhe gerne das Direktmandat gewinnen würde. Die Umfragen seien für die FDP nicht schlecht.

Theurer will Ergebnis über dem Bundes-Schnitt

Die Erwartungen des FDP-Kandidaten an die eigene Partei und an seine eigene Strahlkraft sind groß. In der Heimat der Liberalen müsse das Ergebnis noch besser ausfallen als im bundesweiten Durchschnitt. Wenn die Bundes-FDP 12 Prozent erzielen will, dann müsse die FDP in Baden-Württemberg deutlich stärker abschneiden, betont der Landesvorsitzende. 14 oder 15 Prozent seien dann die Messlatte. Dafür müsse es im Schlussspurt des Wahlkampfs gelingen, die Menschen zu überzeugen.