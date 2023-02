Karlsruher Fastnachtsumzug mit veränderter Strecke

Der Karlsruher Fastnachtsumzug findet das erste Mal nach der Coronazeit wieder am Fastnachtsdienstag in seiner gewohnten Größe statt. Dieses Mal gibt es einige Neuerungen.

Die neue Karlsruher U-Bahn bietet den Narren neue Möglichkeiten. Dadurch, dass die Bahnen jetzt unterirdisch durch die Stadt rollen, können Besucher länger mit dem öffentlichen Nahverkehr direkt zum Umzug fahren und auch schneller wieder abreisen.

Fasnachtsumzug mit geänderter Strecke

Der Fastnachtsumzug hat in diesem Jahr einen anderen Verlauf. Er beginnt um 14:11 Uhr auf der Ettlinger Straße. Der Umzug führt das erste Mal seit vielen Jahren wieder über den Marktplatz und endet in der Kriegsstraße. Das große Finale mit Schlüsselübergabe und der Beerdigung der Fastnacht findet danach vor dem Rathaus statt.

In Karlsruhe ist die Strecke zwar 600 Meter kürzer, die Anzahl der Teilnehmer bleibt aber mit 77 Zugnummern in etwa gleich. Dabei sind Teilnehmer jetzt auch häufiger ohne Fastnachtswagen unterwegs. Auch in Durlach ist die Anzahl der Zugnummern gleich geblieben.

"Es ist ein tolles Gefühl! Spannung, Arbeit natürlich, aber es macht richtig Spaß, sich darauf vorzubereiten!"

Sicherheitsvorkehrungen müssen nur wenig angepasst werden

Nach der Corona-Pandemie können die beiden Umzüge in Karlsruhe und Karlsruhe-Durlach wieder in gewohnter Größe stattfinden. Während die Nachbarn in Rheinland-Pfalz viele Veranstaltungen wegen der hohen Sicherheitsvorgaben absagen mussten, ist dieses Thema hier nach Angaben der Veranstalter kein Problem.

In Durlach hat das Organisationskomitee Durlacher Fastnacht aufbauend auf dem Sicherheitskonzept vom letzten Umzug im Jahr 2020 lediglich ein paar Dinge aktualisieren müssen. "Aber nichts Tiefgreifendes", so Präsident Torsten Holzwart.

"Man musste viele Dinge wieder anleiern. Aber die Zahnräder laufen jetzt wieder rund."

Jugendschutzteams bei beiden Umzügen im Einsatz

Die Karlsruhe Polizei hat ein Auge auf das Thema Jugendliche und Alkohol, denn beim diesjährigen Grötzinger Narrensprung waren nach Angaben eines Polizeisprechers viele betrunkene Minderjährige negativ aufgefallen. Während der Umzüge in Karlsruhe und Durlach ist die Polizei vor Ort mit Jugendschutzteams im Einsatz, die auffällige Jugendliche ansprechen.

Unsicherheit bei den Zuschauerzahlen

Eine genaue Aussage über die erwartete Zuschauerzahl sei schwer zu machen, so Michael Maier, Präsident des Festausschuss Karlsruher Fastnacht. Mit etwa 50.000 Besucherinnen und Besuchern rechnet er beim Umzug am Dienstag in Karlsruhe aber schon. Sein Kollege Thorsten Holzwart ist in Durlach etwas zuversichtlicher. Er geht bei schönem Wetter von etwa 70.000 bis 80.000 Zuschauern aus.