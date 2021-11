Fastnacht startet trotz Pandemie: Narren in Karlsruhe übernehmen die Macht

Überall in der Region übernehmen heute die Fastnachter symbolisch die Macht. In Karlsruhe und anderen Städten werden die Rathäuser gestürmt.

Der Festausschuss der Karlsruher Fastnacht hat sich am Donnerstagvormittag zum vereinsinternen Saisonstart am 11.11. mit Narrentaufe am Narrenbrunnen auf dem Kronenplatz in der Karlsruher Innenstadt getroffen. Pünktlich um 11:11 Uhr ging es los, rund 50 Narren waren mit dabei. Musik gab es von den Guggemusikern "Dodderdabber".

Die fünfte Jahreszeit wurde auf dem Kronenplatz in Karlsruhe eingeläutet. Oberfastnachter Maier unterwegs mit der goldenen Klobürste zur Narrentaufe. SWR

"Es ist schade, dass Corona noch immer da ist - jetzt machen wir Corona-Fastnacht 2.0. Es geht los und wir feiern trotzdem, den Regeln entsprechend."

111 rote Clownsnasen landeten im Narrenbrunnen, Karlsruhes Oberfastnachter Michael Maier, Präsident des Festkomitees Karlsruher Fastnacht (FKF), hatte sie in den Brunnen geworfen.

Karlsruher Rathaussturm zu ungewohnter Uhrzeit

Am Nachmittag ging es für die Narren in Karlsruhe weiter, um 16:33 Uhr wurde das Rathaus am Marktplatz gestürmt, Oberbürgermeister Frank Mentrup (SPD) übergab unter viel Applaus der rund 100 Närinnen und Narren die Schlüssel fürs Rathaus.

Die Veranstaltung fand damit später statt als gewohnt. Der Grund: Die traditionelle Feier der Narren am Abend musste wegen Corona und aus anderen Gründen abgesagt werden. Deswegen haben sich die Organisatoren dazu entschieden, die Feier im Rahmen des Rathaussturms am Nachmittag stattfinden zu lassen.

Karlsruhes Oberbürgermeister Frank Mentrup (li.) und der Präsident des Festausschusses der Karlsruher Fastnacht Michael Maier SWR

In Karlsruhe-Durlach haben die Fastnachter ebenfalls um 11:11 Uhr die symbolische Macht übernommen. Auch Ettlingens Oberbürgermeister Johannes Arnold (parteilos) musste um 11:11 Uhr vors Narrengericht. Die Große Karnevalsgesellschaft Bruchsal hat die Fastnachtssaison ebenfalls am Donnerstagvormittag mit Graf Kuno auf dem Otto-Oppenheimer-Platz eröffnet. Die Rathausstürme finden in diesem Jahr natürlich unter Corona-Auflagen statt.