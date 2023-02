Nach langer Corona-Pause kann in diesem Jahr wieder Fasching gefeiert werden. Ein Überblick, wo Narren in der Region auf ihre Kosten kommen.

Es ist wieder soweit: Die fünfte Jahreszeit ist in vollem Gange und die Vorfreude bei den Fastnachtsvereinen könnte kaum größer sein. Auch in Karlsruhe, Rastatt, Baden-Baden, Bruchsal oder Pforzheim beginnt das närrische Treiben. Doch leider nicht ganz ohne Einschränkungen.

Auch die Vereine in der Region haben mit massiven Preissteigerungen zu kämpfen, aber die meisten seien zuversichtlich und werden an ihren Planungen festhalten, wie der Festausschuss Karlsruher Fastnacht (FKF) auf SWR-Anfrage mitteilt. Auf der anderen Rheinseite, in der Pfalz sieht es gerade wegen neuer Sicherheitsauflagen bei Fastnachtsumzügen anders aus. Und so melden sich derzeit auch Gruppen aus der Pfalz für den Karlsruher Umzug, berichtet eine Organisatorin des Karlsruher Umzugs.

Alle Termine in der Übersicht:

Beginnend an der alten Feuerwache startet der Karlsruher Umzug am 21. Februar um 14:11 Uhr. Enden wird er auf dem Marktplatz mit Kehraus und der Fastnachtverbrennung am Abend. Laut Veranstalter werden über 70 Gruppen erwartet.

Schon zwei Tage vorher, am 19. Februar, wird zur selben Zeit in Durlach denr traditionellen Umzug gefeiert. Und das mit Motto:

"In Durlach steht Fastnacht voll und ganz für Frieden, Freiheit, Toleranz!"

Die aktuelle Weltlage wird also nicht ausgeblendet, sondern Teil der Fastnacht. Der Zug startet in der Rommelstraße und führt durch den Durlacher Ortskern hin zur Karlsburg.

Als einer der ersten Umzüge in der Region, wird in Grötzingen am 05. Februar ab 14:14 Uhr zum Narrensprung aufgerufen. Noch ein paar Stunden früher wird zur närrischen Zeit 11:11 Uhr das Rathaus gestürmt. Der Zug startet an der Krumme Straße und endet an der Büchelbergstraße. Am Rathausplatz gibt es außerdem noch eine Bühne.

Ab 14:01 Uhr geht es am 20. Februar in Ettlingen rund. In diesem Jahr wird dort das närrische Jubiläum von drei Mal elf Jahren gefeiert. Dabei gibt es nicht nur den Umzug vom Freibad bis zum Schloss, sondern auch eine närrische Meile am Marktplatz mit Bühnenprogramm. Die Besucer werden vesorgt mit Guggemusik und später soll auch ein DJ für die richtige Stimmung sorgen.

So ruft es zum 55. Mal in Bruchsal. Schon am 12. Februar um 13:33 Uhr startet der Jubiläumszug an der Seilersbahn und führt einmal im Rundkurs durch die Innenstadt. Wer von der Bruchsaler Fastnacht nicht genug bekommt, kann am 17. Februar um 14:59 Uhr noch in die Fastnachtssitzung "Nicht nur für Senioren" im Bürgerzentrum.

Einmal öfter als in Bruchsal, feiert man in Rastatt den Umzug. Dort wird der Narrenzug sich am 19. Februar um 14 Uhr in Bewegung setzen. Vom Bahnhof geht es dann in Richtung Stadtmitte. Am Marktplatz entsteht das traditionelle Narrendorf mit Showbühne.

Gleich zwei Mal feiert man in Baden-Baden. Im Stadtteil Varnhalt ziehen die Narren am 11. Februar ab 14:11 Uhr durch die Straßen von der Klosterbergstraße entlang des Kirchbergs bis zur Weinsteige. In Oos gehts am 21. Februar um 14:30 Uhr los. Dort gehts im Rundkurs durch den Ortskern, beginnend an der Kuppenheimer Straße.