In Bühl-Neusatz haben am Morgen die Niesatzer Schellenteufel das Dorf geweckt. Auch in Rastatt, Karlsruhe und Bühl finden am Schmotzigen Donnerstag zahlreiche Veranstaltungen statt. Das Fastnachtswochenende im Überblick.

In Bühl-Neusatz ist am Schmotzigen Donnerstag viel los. Seit fünf Uhr sind die "Niesatzer Schellenteufel" im Dorf unterwegs um "Remmidemmi" zu machen. "Da werden alle mit lauter Musik aus dem Bett geholt", sagt Vorsitzender Stefan Huber.

In Neusatz wird der Ortsvorsteher entmachtet

Und weil der Ort am Donnerstag fest in Narrenhand ist, profitieren auch Kindergarten- und Schulkinder davon. Alle drei Narrenvereine im Ort befreien die Kinder am Morgen aus den Schulen und Kindergärten, um mit ihnen in der Schlossberghalle zu feiern. "Die Kinder haben Tänze einstudiert", sagt Huber.

Veranstaltungen am Schmotzigen Donnerstag rund um Bühl gibt es beispielsweise auch in Weitenung.

In Bühl-Neusatz wird am Schmutzigen Donnerstag der Ortsvorsteher entmachtet. Mit dabei: Die Niesatzer Hurzle, die Niesatzer Immensteinhexen & Niesatzer Schellenteufel. Niesatzer Schellenteufel

Schmotziger Donnerstag, 16. Februar 2023

Um 11:11 Uhr wird in Rastatt das Rathaus gestürmt, die Narren reißen die Macht an sich. Gemein: Dem Bürgermeister wird auf dem Rathausbalkon die Narrenstrafe auferlegt. Immerhin gibt´s kurz darauf eine kostenlose Narrensuppe für alle und eine Narrenparty im Rathausfoyer.

So schön war es beim Rathaussturm in Rastatt:

In Kappelrodeck tanzen ab 16 Uhr die Hexen auf dem Marktplatz und ziehen um 17:11 Uhr mit einen Umzug durch den Ort.

Die Mühlburger Carnevals Gesellschaft veranstaltet am Abend ihre 22. Prunksitzung für Damen in der Karlsruher Badnerlandhalle. Tanz, Gesang und Büttenreden stehen hier auf dem Programm.

Freitag, 17. Februar 2023

Wenns draußen dunkel wird, dann erwachen die Straßen von Bad Schönborn-Langenbrücken. Dort findet ein Nachtumzug statt.

In Ettlingen-Spessart werden zum Nachtumzug nach Angaben der Spessarter Eber zirka 76 Gruppen erwartet. Die Spessarter Straßenfastnacht wird um 17 Uhr eröffnet. Der eigentliche Nachtumzug schließt sich um ca. 19:11 Uhr an. Bei dem Umzug handelt es sich um den 22. Umzug.

Samstag, 18. Februar 2023

In Gaggenau-Bad Rotenfels findet am Fasnetsamstag der große Fastnetsumzug statt. Los gehts um 14:11 Uhr. Rund 90 Gruppen aus der Region sind mit dabei. "Vor, während und natürlich nach dem Umzug herrscht bis tief in die Nacht närrisches Treiben in/um die Festhalle, den Straßen und Wirtschaften von Bad Rotenfels", heißt es vom Veranstalter, den Domänenwaldgeistern.

"Familien, Narren, Groß und Klein – am Faschingssamstag nach Dillweißenstein."

In Pforzheim-Dillweißenstein startet um 14:33 der Fasnetsumzug statt. Ein Highlight im Anschluss: Die traditionelle Schneemannverbrennung.

"A-Jau" heißt es am Samstag in Philippsburg. Nach dem Rathaussturm findet um 14:11 Uhr der Umzug der KaGeNarhalla Philippsburg statt. Hier laufen alle 42 Gruppen zu Fuß. Bis auf einer: Prinz Philipp LXXII alias Adriano Agnoli - als Prinz wird er an den tausenden Zuschauern vorbeigefahren. "Dadurch dass in der Pfalz sämtliche Karnevalsumzüge abgesagt sind, rechnen wir mit erhöhtem Zulauf", sagt der neu ernannte Prinz. Im Anschluss wird in der Festhalle gefeiert.

"Wenn es die Erfindung des Prinzen noch nicht gegeben hätte, hätte ich ihn erfunden".

Sonntag, 19. Februar 2023

Mit einem dreifach "Dorlach Helau" startet um 14:11 Uhr der Durlacher Fastnachtsumzug. Rund 100.000 Zuschauer werden hier erwartet. Über 50 Gruppen gehen laut Programmheft an den Start. Das Motto: "In Durlach steht Fastnacht voll und ganz für Frieden, Freiheit, Toleranz!"

In Rastatt gibt es ebenfalls ab 14 Uhr den traditionellen Fastnachtsumzug. Bereits um 11 Uhr kann im "Narrendorf" auf dem Marktplatz gefeiert werden.

Umzüge finden auch in Iffezheim, Bühl (beides Kreis Rastatt) und in Neuhausen (Enzkreis) statt. In Marxzell (Kreis Karlsruhe) findet am Morgen eine Narrenmesse statt, bevor dann ein Umzug mit 65 Gruppen startet.

Polizei startet Kontrollen zur Faschingszeit

Die Polizei in Karlsruhe und Pforzheim will in den kommenden Tagen verstärkt Kontrollen durchführen. Dabei stehen vor allem Autofahrer im Fokus. Überall, wo große Faschingsveranstaltungen in der Region stattfinden, will die Polizei vor Ort sein, so das Polizeipräsidium Pforzheim.

Aber nicht nur betrunkene Autofahrer sind im Visier der Polizei. In Karlsruhe sollen spezielle Jugendschutzteams zum Einsatz kommen, die Alkohol- und Drogenmissbrauch bei Jugendlichen überwachen sollen. Laut Polizei gab es bei den bisherigen Faschingsveranstaltungen in der Region keine besonderen Vorkommnisse. Trotzdem wolle man zum Höhepunkt der Faschingszeit Präsenz zeigen.