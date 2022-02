Bühler Hexen feiern am schmutzigen Donnerstag mit kleinem Umzug

Die Bühler Hexen sind am schmutzigen Donnerstag durch die Hexengasse gezogen. Mit Tanz und Guggenmusik haben sie das närrische Volk bei Laune gehalten.

Traditionell ziehen die Bühler Hexen am schmutzigen Donnerstag durch die Stadt. Auch in diesem Jahr haben sie sich nicht stoppen lassen. Gerade in solch schwierigen Zeiten darf das Lachen zwischendurch nicht zu kurz kommen, so die Meinung in Bühl.

Bühler Hexen außer Rand und Band. SWR

Umzug in Bühl durch die Hexengasse

Dennoch war der Umzug wegen der Corona-Pandemie auf die Hexengasse begrenzt. Jung und Alt hatten dennoch ihren Spaß und feierten im Freien mit den Hexen. In ihren tollen Kostümen begeisterten sie die die Närrinnnen und Narren am Straßenrand.

Die Bühler Hexen sind mit Guggenmusik und auch Fahrrad unterwegs. SWR

Bruchsaler Narren feiern Online-Prunksitzung auf Youtube

Brusl Ahoi! Die "Große Karnevalsgesellschaft Bruchsal" macht es wie im vergangenen Jahr und überträgt ihre Online-Prunksitzung auf Youtube. Los geht am Fastnachtssamstag um 18.11 Uhr.

Bei der Narrenmesse am Fastnachtssamstag in St. Bonifatius Schöllbronn sind ab 15 Uhr alle Narren willkommen. Am Sonntag werden Narrenmessen dann in St. Antonius (Spessart) und in St. Dionysius (Ettlingenweier) gefeiert.

Fastnachtssonntag: Parade in Iffezheim, Umzügle in Karlsruhe

Auf der Rennbahn in Iffezheim findet am Fastnachtssonntag wohl einer der größten Umzüge statt - alles coronakonform und unter 2G-Plus-Regeln. Rund 90 Gruppen aus der Region Rastatt, aus der Schweiz und Frankreich haben sich angekündigt. Laut Veranstalter werden 1.300 Hexen, Trolle, Teufel, Funken und Geister vor der großen Tribüne vorbeiziehen. Für Besucherinnen und Besucher gibt es feste Sitz- und Stehplätze, eine Anmeldung ist erforderlich.

Der Festausschuss Karlsruher Fastnacht (FKF) plant am Sonntag, den 27. Februar ab 14:11 Uhr, auf dem umzäunten Messplatz das "Karlsruher Umzügle" - mit Hygienekonzept und 3G-Regelung. Etwa 500 Besucher finden dort Platz. Eine Teststation ist vor Ort. Am Fastnachtsdienstag soll dann der Rathausschlüssel zurück an den Karlsruher Oberbürgermeister Frank Mentrup gegeben werden und damit wird die diesjährige Fastnachtssaison enden.