An einer Schule in Karlsruhe ist gegen fünf Uhr am Montagmorgen ein Feuer ausgebrochen. Laut Branddirektion Karlsruhe hat die Holz-Außenfassade gebrannt. Die Feuerwehr konnte verhindern, dass die Flammen auf das Dach übergriffen. Verletzt wurde niemand. Nach Abschluss der Löscharbeiten wurden die Unterrichtsräume kontrolliert, es wurden keine Beeinträchtigungen festgestellt.