Die Fastnachtssaison ist im vollen Gange: Auch an diesem Wochenende können die Narren in der Region wieder ordentlich feiern.

Gleich drei Umzüge gibt es an diesem Wochenende in der Region. Los geht es am Samstag in Baden-Baden-Varnhalt um 14:11 Uhr. Start ist in der Klosterbergstraße, der Umzug endet auf der Weinsteige.

Wie schon beim letzten Umzug vor der Corona-Pause im Jahr 2019 wird es laut Veranstalter auch dieses Mal wieder eine Taschenkontrolle beim Einlass geben. So soll dafür gesorgt werden, dass insbesondere alkoholische Getränke und gefährliche Gegenstände draußen bleiben.

Närrisches Treiben in Gernsbach

In Gernsbach beginnt das närrische Treiben am Samstag um 13:11 Uhr auf dem Marktplatz. Dann wird zuerst der Narrenbaum aufgestellt. Insgesamt 62 Gruppen laufen mit.

Die Umzugsaufstellung ist auf dem Färbertorplatz. Die Narren ziehen von dort um 14:11 Uhr los in Richtung Marktplatz. Der Umzug endet an der Stadthalle. In der Halle kann im Anschluss weiter gefeiert werden.

Umzugsjubiläum in Bruchsal

Am Sonntag feiert der Bruchsaler Umzug sein 55. Jubiläum. 70 Zugnummern laufen zu diesem Anlass mit. Der Festzug startet um 13:33 Uhr an der Seilersbahn und löst sich am Rathaus auf.

Stadt Bruchsal

"Unsern Ehrenholzlump und Himmelsboten Petrus bitten wir um sprichwörtlich 'Schönes Wetter'."

Närrischer Gottesdienst in St. Stephan in Karlsruhe

Die Fastnachter in Karlsruhe starten am Samstag besinnlich um 11:11 Uhr mit dem närrischen Gottesdienst in St. Stephan. Der ökumenische Gottesdienst ist für alle Freunde der Fastnacht.

"Närrische Kleidung ist kein Muss, aber durchaus gerne gesehen!"

Faschingsball in Karlsruhe

WCC/Fehrer

Am Sonntagnachmittag geht es um 14:11 Uhr weiter mit dem Faschingsball des Wasener Carnevalsclub (WCC) und der Hagsfelder Werkstätten (HWK) und Wohngemeinschaften Karlsruhe in der Ettlinger Schlossgartenhalle. Gefeiert wird unter dem Motto "Zurück in die Zukunft".

Die Zuschauer erwartet ein Programm mit Vorführungen der Tanzgarden des WCC und der Tanzgruppen der HWK. Die Tickets können im CAP-Markt in Ettlingen gekauft werden.

Veranstaltungen für die kleinen Narren

Am Sonntagmittag bekommen auch die kleinen Narren eine Gelegenheit, sich zu verkleiden. Der Kinderfasching startet in Karlsruhe im Anne-Frank-Haus ab 14:00 Uhr. Programm für die Kleinen gibt es auch in Pforzheim in der Jahnhalle. Der Einlass ist ab 13:11 Uhr. Gefeiert wird ab 14:11 Uhr.