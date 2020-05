Nach den letzten Umzügen am Dienstag endet am Mittwoch die närrische Zeit. In Karlsruhe trotzten die Narren dem Regen. 50.000 Zuschauer kamen zum größten Umzug der Region.

Die Karlsruher Polizei zieht eine positive Bilanz nach dem Karlsruher Faschingsumzug. Trotz des wechselhaften Wetters seien 50.000 Menschen gekommen. Erwartet wurden im Vorfeld bis zu 80.000. 84 Zugnummern waren dabei mit rund 2.500 Aktiven. Der Zug endete laut Polizei ohne größere Zwischenfälle.

Körperverletzungen und betrunkene Jugendliche

Allerdings gab es einige Körperverletzungen und einer der Besucher beschädigte ein Polizeiauto. Acht Menschen wurden in Gewahrsam genommen. Die Jugendschutzteams sprachen 302 betrunkene Jugendliche an, sechs wurden ihren Eltern übergeben. Zwei junge Menschen mussten von Sanitätern behandelt werden. Die höchsten festgestellten Promille-Werte hatten eine 16-Jährige mit 1,54 Promille sowie ein 16-Jähriger mit 1,78 Promille.

Weitere Umzüge gab es am Dienstag außerdem in Ubstadt-Weiher, Bretten-Büchenau, Waldbronn. Der Umzug in Baden-Baden-Oos wurde wegen der Wetterlage von den Veranstaltern abgesagt.

Ettlinger Umzug am Rosenmontag

Traditionell fanden am Rosenmontag die Umzüge in Ettlingen, Bühlertal, Graben-Neudorf, Bischweier und Rheinstetten-Neuburgweier statt. 85 Wagen und Fußgruppen zogen am Nachmittag durch die historische Altstadt von Ettlingen. Damit war der Ettlinger Rosenmontagsumzug gemessen an seinen Teilnehmergruppen genauso groß wie der in Karlsruhe.

Narren stürmten Rathäuser

Mit dem "Schmutzigen Donnerstag" hatten die Narren in den Fastnachtshochburgen am Donnerstag die Rathäuser gestürmt und Narrenbäume aufgestellt. Kleinere Umzüge gab es dann bereits zum Beispiel in Bühl (Kreis Rastatt) und den Stadtteilen Weitenung und Vimbuch.