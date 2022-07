per Mail teilen

In Baden-Baden-Steinbach mussten die Stadtwerke am Dienstagabend weiße Farbe aus einem Bach beseitigen. Die Farbe wurde zuvor in einen Gullideckel gekippt. Die Feuerwehr konnte die Spur zu einem möglichen Verursacher über das Kanalsystem zurückverfolgen. Mit ihm beschäftigt sich nun das Umweltamt der Stadt.