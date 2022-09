Fans und Pfarrer fordern WM-Boykott

„Boycott Quatar“ steht in dicken blau-weißen Großbuchstaben auf dem Plakat - direkt vor dem Karlsruher Wildparkstadion. Auch an anderen Orten in der Stadt haben KSC-Fans die Plakate aufgehängt. Der Vorsitzende der Supporters, Marco Fuchs, betont, die WM hätte nie nach Katar vergeben werden dürfen. Nicht zuletzt wegen der Ausbeutung der Wanderarbeiter auf den Stadionbaustellen.

Marco Fuchs spricht von einem blutgetränkten Platz, auf dem der Fußball in Katar stattfinde. Daher haben sich die KSC-Anhänger der bundesweiten Kritik vieler Fanorganisationen angeschlossen. Zwar könne man das Turnier nicht mehr verhindern. Aber:

Wie viele am Ende wirklich einen Bogen um die WM machen, bleibt abzuwarten. Für viele bleibt sie einfach ein sportlicher Höhepunkt.

Einer der die Menschen von den WM-Übertragungen weglocken will, ist der Karlsruher Pfarrer Stephan van Rensen. Er plant in der evangelischen Matthäus-Paul-Gerhardt-Gemeinde ein Alternativprogramm - zeitgleich zu den Spielen der deutschen Mannschaft. Ein Sushi-Kurs und ein spanischer Konzertabend sollen zum Beispiel die Partien gegen Japan und Spanien vergessen lassen. Am WM-Austragungsort stört den Pfarrer:

Für das WM-Finale hat Stephan van Rensen schon einen Wunsch:

Dann hätten die Fußballfans in der Karlsruher Kirchengemeinde immerhin was zum Jubeln - egal wie die deutsche Mannschaft in Katar am Ende abschneidet.