In Stutensee (Landkreis Karlsruhe) haben Polizeibeamte eine Familienfeier mit insgesamt 49 Besuchern beendet. Wie erst jetzt bekannt wurde, hielten sich die Menschen am Freitagabend teilweise dicht gedrängt in einer Gartenlaube auf. Bei der Überprüfung stellten die Beamten fest, dass gegen einen Partygast sogar ein Haftbefehl vorlag. Die Polizei beendete schließlich die Party und erteilte Platzverweise. Insgesamt wurden 41 Verstöße gegen die Corona-Verordnung zur Anzeige gebracht.