Laut Polizei haben sich in Karlsruhe zuletzt die Betrugsfälle durch "falsche Bankmitarbeiter" gehäuft. Jetzt konnten die Beamten einen der mutmaßlichen Täter fassen. Bei der Masche rufen die Betrüger meist ältere Menschen an und geben sich als Bankangestellte aus. Während des Telefonats versuchen die Täter dann an die Zugangsdaten für das Onlinebanking ihrer Opfer zu kommen. In anderen Fällen reden die Betrüger von seltsamen Kontobewegungen. Um diese zu überwachen bräuchte man die Bankkarte samt Pin, die ein Bankmitarbeiter abholen würde. Einen dieser Kuriere konnte die Polizei am vergangenen Donnerstag ausfindig machen und festnehmen. Der 32-jährige soll an sechs Betrugsfällen beteiligt gewesen sein und insgesamt rund 20.000 Euro erbeutet haben. Die Staatsanwaltschaft ermittelt.