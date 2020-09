per Mail teilen

Falsche Stromableser haben in Karlsruhe bei einer Seniorin Schmuck im Wert von mehreren tausend Euro gestohlen. Unter dem Vorwand im Auftrag der Stadtwerke unterwegs zu sein, verschaffte sich ein Mann Zugang zu der Wohnung der 81-Jährigen. Laut Polizei konnte er die Frau und eine Nachbarin durch eine geschickte Gesprächsführung ablenken und so Halsketten, Ringe und Broschen aus einem Schrank stehlen. Offenbar war noch ein zweiter Mann an der Tat beteiligt.