Ein 25-Jähriger ist vom Baden-Badener Landgericht wegen mehrfachen Bandenbetrugs zu fünf Jahren Gefängnis verurteilt worden. Er war Teil einer Bande, deren Mitglieder sich als falsche Polizisten ausgaben.

Der Angeklagte hat ab Mai 2020 zusammen mit anderen Männern vorwiegend Senioren um ihr Geld gebracht, so das Gericht. Das Verfahren gegen einen zweiten Angeklagten wurde vor dem Prozess abgekoppelt.

Angeklagter soll Geld entgegengenommen haben

Der Verteidiger des Mannes verlas zu Beginn der Verhandlung vor dem Baden-Badener Landgericht ein Geständnis seines Mandanten. Darin gab der Beschuldigte an, im Auftrag von Unbekannten Geld und Goldbarren bei einer heute 71-jährigen Frau in Gaggenau (Landkreis Rastatt) abgeholt zu haben.

"Ich war wie hypnotisiert. Ich war mir bewusst, dass die Geschichte hanebüchen ist, aber ich habe sie irgendwann geglaubt."

Mit Tricks um Gold und Geld gebracht

Der 71-Jährigen wurde, so ihre Aussage vor Gericht, am Telefon in stundenlangen Gesprächen eingeredet, sie könne möglicherweise bald Opfer eines Einbruchs werden und müsse daher ihre Wertsachen der Polizei anvertrauen. In einer Plastiktüte übergab sie den Betrügern dann 9.000 Euro Bargeld und 1,3 Kilogramm Gold. Ein großer Teil des Geldes konnte später sichergestellt werden.

Hintermänner werden noch immer gesucht

Der Bote wurde mit Hilfe einer Telefonüberwachung ausfindig gemacht. Als Motiv für die Taten gab er Drogensucht an. Das Urteil gegen ihn wurde als Gesamtfreiheitsstrafe aus mehreren gleichgelagerten Taten der vergangenen Jahre gebildet. Die Staatsanwaltschaft hatte eine Freiheitsstrafe von sieben Jahren gefordert. Die Hintermänner der Tat, die in der Türkei vermutet werden, wurden nicht gefasst.