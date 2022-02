Betrügerische Angebote falscher Mitarbeiter der Autobahn GmbH

Falsche Mitarbeiter der Autobahn GmbH machen offenbar im Enzkreis betrügerische Angebote. An der Haustür bieten sie Hausbesitzern angeblich günstige Sanierungen von Einfahrten oder Höfen an. Wie die Niederlassung Südwest der Autobahn GmbH mitteilte, werden die angeblich günstigen Angebote mit Materialüberschuss im Zuge des aktuell laufenden sechsstreifigen Ausbaus der A8 bei Pforzheim begründet. Das Unternehmen weist daraufhin, dass die Betrüger Dienstkleidung, gefälschte Mitarbeiterausweise und Logos der Autobahn GmbH auf ihren Autos hätten. Einziger Hinweis auf den Betrug seien die ausländischen Kennzeichen. Zudem biete die Autobahn GmbH niemals Bauarbeiten an der Haustür an, so das Unternehmen.