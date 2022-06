Falsche Handwerker und Reinigungskräfte im Pfinztal unterwegs

In Karlsruhe und den angrenzenden Gemeinden sind offenbar wieder falsche Handwerker und Reinigungskräfte unterwegs. Wie die Polizei heute mitteilte, tauchten am vergangenen Donnerstag bei einem Mann in Pfinztal-Söllingen unangekündigt zwei Männer in Handwerkerkleidung auf. Sie reinigten die Hofeinfahrt und verlangten einen deutlich überhöhten Preis. Da dies dem Hofbesitzer seltsam vorkam, verständigte er die Polizei. Die Polizei warnt deshalb vor spontanen Handwerkerleistungen, welche ohne Vorankündigung an der Haustür angeboten werden.