In Rastatt und Baden-Baden wurde in Lebensmittelgeschäften mehrfach mit Falschgeld bezahlt. Laut Polizei sind seit Anfang des Jahres 14 falsche 50 Euro-Scheine in Umlauf gebracht worden. Verkäuferinnen sollten besonders bei Wünschen nach Wechselgeld oder bei Zahlung kleinerer Waren prüfen, ob es sich um einen echten oder falschen Geldschein handelt, so die Polizei.