per Mail teilen

Das Karlsruher Regierungspräsidium hat das Brutgebiet der Wanderfalken am Battertfelsen gesperrt. Viele Wanderer halten sich aber nicht an die Regelung.

Am Baden-Badener Battertfelsen werden in abgesperrten Falkenschutzbereichen immer wieder Personen beobachtet. Das teilte das Karlsruher Regierungspräsidium mit. Kurz vor Beginn der Frühjahrsbalz der Wanderfalken hat das Regierungspräsidium Teile des Kletterfelsens Badener Wand, sowie einige Wanderwege am Battert gesperrt. Grund: Die dort brütenden Wanderfalken sollen nicht gestört werden.

Missachtung der Sperrbereiche am Battert ist strafbar

Die Verbote würden von vielen Menschen ignoriert, obwohl das Betreten der gesperrten Bereiche mit Bußgeldern geahndet werden könne, so das Regierungspräsidium. In besonders schweren Fällen seien auch strafrechtliche Konsequenzen denkbar. Auch Informations- und Hinweistafeln am Wegrand seien mutwillig bis zur Unkenntlichkeit zerkratzt worden. Das Regierungspräsidium bittet die Besucher daher darum, die Sperrflächen aus Rücksicht auf die unter Naturschutz stehenden Wanderfalken zu respektieren.