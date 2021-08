Am 12. Dezember soll die Karlsruher Kombilösung in Betrieb gehen. Dafür müssen alle 1.200 Strassenbahnfahrerinnen und -fahrer ein Extratraining absolvieren um durch den Tunnel fahren zu dürfen.

1.200 Fahrerinnen und Fahrer werden bis Ende November erstmals in den neuen Karlsruher Stadtbahntunnel eintauchen – zusammen mit den Coaches der VBK-Fahrschule. Im Rahmen ihrer praktischen Ausbildung werden die Mitarbeitenden der Verkehrsbetriebe Karlsruhe (VBK), Albtal-Verkehrs-Gesellschaft und der Deutschen Bahn für die Tunnel-Durchfahrten fit gemacht.

"Unser Programm ist straff getaktet, denn an der Tunneleröffnung im Dezember wird nicht mehr gerüttelt. So bilden wir jetzt nahezu täglich in einem achtstündigen Kurs, verteilt auf zwei Fahrzeuge je sechs Kolleginnen und Kollegen aus", erklärt Oliver Englisch, Ausbildungsleiter bei den VBK.

Fahrschule im neuen Karlsruher Straßenbahntunnel SWR

"Jeder Fahrer, der künftig eine Tram oder Stadtbahn durch die 2,4 Kilometer lange Röhre steuern wird, muss mindestens einmal durch den echten Tunnel fahren", sagt Oliver Englisch. Am Fahrsimulator in der Gerwigstraße wurde das bereits ausführlich geübt. Außerdem wurde das Personal auch in der Theorie in vielen Stunden auf die besondere Technik vorbereitet.

Fahren nach Signalsteuerung

Denn der Stadtbahntunnel bringt insbesondere für die Fahrer etwas ganz neues mit sich. Mit ihren Trams fahren sie innerhalb des Karlsruher Straßenbahnnetzes stets "auf Sicht". "Im Tunnel gibt es keine anderen Verkehrsteilnehmer. Es handelt sich um einen abgeschlossenen Bahnkörper. Da fahren wir nach Signalen", erklärt Oliver Englisch.