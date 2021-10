per Mail teilen

Ein Fahrscheinkontrolleur ist am Freitag in Karlsruhe in einer Straßenbahn mit einer Bierflasche attackiert worden. Zuvor hatte der Kontrolleur einen Fahrgast mehrfach aufgefordert eine Maske aufzusetzen. Der 27-jährige Geschädigte erlitt Schnittverletzungen im Gesicht. Der Täter floh, eine Fahndung nach ihm blieb bislang ergebnislos.