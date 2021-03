Eine traurige 4,6: Damit landet Pforzheim laut ADFC bei der diesjährigen Wahl zur fahrradfreundlichsten Stadt fast auf dem letzten Platz. Wie konnte es so weit kommen?

3,9 bundesweit - das ist wahrlich keine berauschende Durchschnittsnote für die Fahrradfreundlichkeit in Deutschland. 25 Städte hat der Allgemeine Deutsche Fahrrad-Club Deutschland (ADFC) unter die Lupe genommen. Zwei Städte in Baden-Württemberg fallen dabei besonders auf: Karlsruhe bekam mit der Note 3,1 die bundesweit beste Bewertung. Dagegen landete Pforzheim mit 4,6 fast auf dem letzten Platz.

"Kröten haben es hier besser - die haben einen Tunnel"

Wer sich unter den Radfahrern in Pforzheim umhört, erhält zum Teil empörte Antworten. "Radfahren macht hier keinen Spaß", sagt einer, "es gibt keine Radwege, die Straßen sind unter aller Sau. Die Bleistraße sieht aus wie ein Acker! Der Radweg fängt östlich an und nach 200 Metern hört er wieder auf. Man sollte sich an Karlsruhe und Nagold orientieren - da gibt es so schöne Radwege!" Ein anderer sieht den Enztalradweg als misslungenen Versuch der Verkehrsführung: "Kröten haben es hier besser, die haben einen Tunnel."

Verwundert über die Note ist hier keiner

Ein Umstand, den Wolfgang Haas vom Allgemeinen Deutschen Fahrradclub in Pforzheim schon immer bemängelt. Dass seine Stadt Schlusslicht in Baden-Württemberg ist, wundert ihn daher nicht: "Wir haben hier seit fünf Jahren keinen neuen Meter Radweg gesehen - bei einer deutlichen Zunahme des Radverkehrs. Pforzheim entwickelt sich zur E-Bike-City. Es muss jetzt ein Netz hier, mit dem man zügig von A nach B kommt!"

Auch der Baudezernentin geht es zu langsam beim Radwegeausbau

Es geht nur langsam voran beim Ausbau des Radwegenetzes - zu langsam, das gibt Baudezernentin Sibylle Schüssler zu. Doch einiges tue sich schon: so soll der innerstädtische Enztalradweg bald verlegt und auch die Ost-West-Achse weitergeführt werden. Klar sei aber auch: Wer mehr Radwege will, muss dafür dem Autoverkehr erst einmal Raum wegnehmen.